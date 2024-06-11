لأول مرة في التاريخ.. استخراج تربة عمرها مليار سنة من القطب الشمالي

المصدر: البيان

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أعلن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي أن الخبراء التابعين له تمكنوا من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها حوالي مليار سنة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غيرمان ليتشينكوف نائب المدير العام للمعهد، قوله : "لأول مرة في التاريخ، تمكن العلماء الروس من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها حوالي مليار سنة".

وأضاف: " شارك في مشروع الأبحاث الذي قمنا خلاله باستخراج العينات المذكورة باحثون من بطرسبورغ، ومختبر تابع لإحدى الجامعات الصينية".

جدير بالذكر أن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي يعتبر من أهم المؤسسات العلمية التي تعنى بإجراء الدراسات الجيولوجية والعلمية، وساهم في المئات من البحوث المتعلقة بهذا المجال.