أول تحليق ناجح لمسيرة فوق «إيفرست»

المصدر: (دبي - البيان)

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أتمت شركة صينية للتكنولوجيا أول اختبارات ناجحة في العالم لتوصيل الطائرات بدون طيار على قمة جبل إيفرست، حيث نقلت البضائع بين المخيمات وأزالت النفايات التي خلفها المتسلقون على الجبل على ارتفاعات تزيد على 6000 متر.

ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة «دي جي آي» لصناعة الطائرات بدون طيار يوماً ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة، حسب سكاي نيوز.

وأعلنت (دي جي آي) أن طائرتها بدون طيار FlyCart 30 نقلت 15 كغم من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 متراً إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بالوزن نفسه من النفايات.