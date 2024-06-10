فيديو .. مضيفة طيران تتعرض لحادث مأساوي وتلهم متابعيها بإرادتها الفولاذية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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ألهمت مضيفة طيران كورية جنوبية سابقة، فقدت جزءًا من جمجمتها بسبب سقوطها، الكثيرين بإراداتها الحديدة للتغلب على الأثار القاسية التي أصيبت به نتيجة الحادث المأساوي.

ويتابع المضيفة Woo Eun-bin، 60 ألف شخص على YouTube، حيث كانت تشارك تجاربها العملية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رسم اسكتشات كوميدية عن حياة مضيفة طيران، وقبل أن تتجه إلى مواقع التواصل، عملت مضيفة في شركة الخطوط الجوية الكورية لمدة 10 سنوات تقريبًا ثم انتقلت إلى العمل المصرفي.

وفي فبراير الماضي، توقفت فجأة عن تحديث قناتها على اليوتيوب، وفي 4 مايو، أصدرت Woo أحدث فيديو لها بعنوان “هذه حياتي اليومية بدون الجانب الأيسر من جمجمتي” وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وتظهر في الفيديو وهي مستلقية على سرير المستشفى مع انخفاض عميق في الجانب الأيسر من جمجمتها، وكشفت لمتابعيها سبب الحادث الذي تعرضت له وحالة تعافيها.

وقع الحادث أثناء سيرها في الشارع في شهر يناير عندما كانت وو في طريقها لحضور ندوة عمل، وسقطت فأصيبت في ظهرها ورأسها، مما تسبب في نزيف في المخ واستسقاء دماغي وكسور في الظهر، وخضعت لعملية جراحية حيث تمت إزالة حوالي 40 بالمائة من الجانب الأيسر من رأسها.

وقالت وو: "قال الأطباء إنني سأستمر حتمًا في الإصابة بالصداع لأن جزءًا من جمجمتي فارغ وبعد جراحة كسر الظهر، كنت أرتدي الدعامة لمدة ثلاثة أشهر".

وأضافت "في كل مرة نظرت فيها إلى المرآة، كان الأمر مؤلمًا، لم أكن أريد أن أشعر بالحزن، لذلك كنت أرتدي دائمًا قبعة ذات ألوان زاهية لتغطية رأسي".

وأشارت وو إلى التأثير السلبي للحادث حيث باتت تنسى كثيراً من الكلمات اليومية البسيطة، كما أنها تنادي والدتها بالخطأ "أبي"، والعكس صحيح، وتشير أحيانًا إلى زوجها على أنه شقيقها.

وأوضح الأطباء أن الضرر الشديد الذي يلحق بمركز اللغة في الدماغ من شأنه أن يؤدي إلى ضعف إدراكي وسمعي بالإضافة إلى مشاكل لغوية.

وكشفت وو "قال أطبائي إن دماغي تحول بمقدار 7 ملم إلى اليسار، ما تسبب في نزيف حاد، وأدى إلى إصابات خطيرة في الأذن اليسرى والأنف والأعصاب الأخرى، وأن ما تعانيه أمر لا مفر منه".

على الرغم من مواجهة تحديات هائلة، ترفض وو الاستسلام قائلة "أمارس الآن تمارين علاج النطق واشتريت حوالي 10 كتب لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية فمن خلال القراءة، أقوم بتحسين مهاراتي اللغوية بشكل أسرع مما كنت أتخيل".

ستخضع وو لعملية جراحية أخرى لإعادة زرع الجزء الذي تمت إزالته مسبقًا من جمجمتها.

واجتذب مقطع الفيديو الخاص بها 1.8 مليون مشاهدة، وألهم العديد من الأشخاص، كما حصلت على دعم معنوي هائل من آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الذين أشادوا بروحها العالية في مواجهة آثار الحادث المروع.