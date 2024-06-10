روبوت يمشي كالإنسان على سور الصين العظيم

المصدر: (بكين ـــ وام)

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أصبح الروبوت «XBot-L» الذي أنتجته شركة «Robot Era» الصينية، أول روبوت في العالم يمشي بأقدامه على سور الصين العظيم. وذكر خبراء في الشركة، أن الروبوت أظهر خلال المشي على السور استقراراً وقدرة على المناورة، وسار بثقة تامة على السور وصعد الدرج بنجاح.

ويشير الخبراء إلى أن تكنولوجيا «Perceptive RL» تسمح للروبوت بالتعرف على الوسط المحيط واتخاذ القرار في مناطق غير مألوفة، بحيث يمكنه تحليل نوعية وجودة الطريق وتغيير مشيته في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن معهد علوم المعلومات التابع لجامعة تشينخوا هو الذي أسس شركة «Robot Era»، وأن من المتوقع أن يحصل الروبوت «XBot-L» على مهارات جديدة أخرى، مثل استخدام المصعد، وغيرها الكثير، كما تعتزم الشركة تصميم روبوت بشري أكثر تطوراً.