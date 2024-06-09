أمريكي في الـ100 يتزوج خطيبته التسعينية

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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احتفل الأمريكي هارولد تيرينس 100 عام، بزواجه من خطيبته جين سويرلين 96 عاماً، أمس، بالقرب من الشواطئ التي شهدت إنزال قوات الحلفاء في النورماندي، منذ ثمانين عاماً.

وانتقى تيرينس هذا المكان لأنه أحد قدماء المحاربين الأمريكيين المشاركين في هذه العملية الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأقيمت مراسم الزفاف في بلدة كارينتان ليه ماريه في مقاطعة مانش، بعد يومين من إحياء الذكرى الثمانين للجنود الذين قتلوا خلال عملية أوفرلورد، نقطة الانطلاق لتحرير فرنسا من الحكم النازي.

وسيقيم المحارب القديم احتفالاً صغيراً مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج. ورُزق تيرينس ثلاثة أبناء من زوجته الأولى ثيلما التي اقترن بها بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ثلاث سنوات من وفاتها، تعرف بجين سويرلين وهي أرملة أيضاً.