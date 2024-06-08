في حادث متكرر .. ثعبان بطول 5 أمتار يبتلع امرأة في إندونيسيا

المصدر: أ ف ب

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عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول محلي السبت. وعثر زوج فريدة (45 سنة) وسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، عليها داخل ثعبان يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار.

وقال زعيم القرية سواردي روسي، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن فريدة، وهي أم لأربعة اولاد، اختفت مساء الخميس، ثم بدأت عملية البحث عنها.

وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة وسرعان ما رصدوا "ثعباناً بطنه كبير. فقرروا ان يشقوه ليظهر امامهم رأس فريدة". وكانت المرأة بكامل ملابسها.

وقضت نسبة كبيرة من الأشخاص في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة بعدما ابتلعتهم ثعابين.

وخلال العام الفائت، قتل سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرق سولاويزي ثعبانا طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعا وأكله.

وفي العام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرق سولاويزي. وسنة 2017، التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعاً في غرب سولاويزي في مزرعة لزيت النخيل.