فيديو السمكة الغريبة يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تظهر فيه سمكة Stargazer وهي تنظر إلى السماء بينما تختبئ في الرمال.

ووقعت الحادثة على أحد شواطئ سنغافورة، حيث شعر رجل بالخوف بعد أن اكتشف سمكة ذات مظهر وحشي تخرج من الرمال، وفقا لـ foxnews.

رأى الرجل ويدعى دينيس تشان السمكة أثناء استكشاف المد والجزر، وعندما اقترب من السمكة أدرك أنها سمكة يطلق عليها السكان المحليون اسم "مراقب النجوم" دفنت نفسها في الرمال للحصول على فريستها.

ولم يترك دينيس الفرصة فالتقط هذا الفيديو النادر للسمكة وقام بتحميله على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من 50 مليون مشاهدة و1.3 مليون تفاعل.

عادة ما توجد هذه الأسماك بين ولايتي كارولينا الشمالية ونيويورك في الولايات المتحدة، ولذلك انتشر فيديو تواجدها على شاطئ سنغافورة بشكل كبير.

وتتميز سمكة Stargazer بوجود بقع بيضاء في جميع أنحاء جسمها وفمها متجه للأعلى حتى تتمكن من نصب كمين لفرائسها أثناء الاختباء في القيعان الرملية للمسطحات المائية الساحلية، ويحتوي الجزء العلوي من جسم السمكة على عضو خاص يمكنه توليد ونقل صدمة كهربائية.