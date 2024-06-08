وزارة الصحة الفلسطينية بغزة تطلق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي

المصدر: وكالات

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أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إنها تعتمد منذ تسعة أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأضافت أن "عدداً من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الاخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم" .

وتوقعت الوزارة توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها، لافتة إلى أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة".

ولفتت إلى أن مستشفى شهداء الأقصى مازال يعمل على مولد واحد بعد تعطل احد المولدين الرئيسيين مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية ، موضحة أنها "تواصل اتصالاتها منذ بداية العدوان مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الاسرائيلي".