السعودية.. استخراج خرزة مسبحة من الشُّعَب الهوائية لطفل

المصدر: البيان

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ابتلع طفل صغير في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية خرزة سبحة أثناء لهوه بها.

وعلى الفور ذهب الطفل إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حيث نجح فريق جراحة الصدر في إنقاذ حياة الطفل، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد دخول خرزة مسبحة إلى المجرى الهوائي أثناء اللعب بها بعد انفراط عقد المسبحة؛ ما أدى إلى حدوث اختناق شديد، وازرقاق في الوجه والجسم، ونقص شديد في نسبة الأوكسجين بالدم وفق صحف سعودية.

وقد تم عمل منظار شُعبي عاجل، وتمكن الفريق الطبي من استخراج حبة الخرز؛ ما ساعد الطفل على استعادة علاماته الحيوية بصورة جيدة، وتحسُّن نسبة الأوكسجين بالدم. وتم وضع المريض تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وبعدها تم خروج المريض بعد تماثله للشفاء بفضل الله تعالى.