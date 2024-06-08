بعد هجوم لأسماك القرش.. إغلاق بعض شواطئ فلوريدا

المصدر: وكالات

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أدى هجومان لأسماك القرش تم الإبلاغ عنهما يوم الجمعة إلى قيام السلطات الأمريكية بإغلاق الشواطئ مؤقتًا أمام السباحين في مقاطعة والتون بمنطقة فلوريدا بانهاندل.

وقال مكتب مأمور المقاطعة إن الهجوم الأول وقع بعد الظهر عندما أصيبت امرأة في هجوم سمكة قرش بالقرب من ووترساوند. تم نقلها إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.

في وقت لاحق من اليوم، استجاب رجال إطفاء لحادث وقع بالقرب من شاطئ إنليت "بعد ورود تقارير متعددة عن إصابة مراهق بسبب سمكة قرش"، حسبما قال مكتب المأمور.

وكتب المكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الشاطئ مغلق الآن أمام الجمهور في مقاطعة والتون".

لم يتسن على الفور معرفة حالة الشخصين وحجم إصاباتهما.

وقال مسؤولون، الجمعة أيضا، في هاواي، إن امرأة أصيبت بجروح خطيرة في هجوم واضح لسمكة قرش في المياه قبالة جزيرة أواهو.

وفقا للخبراء، فإن هجمات أسماك القرش نادرة.

وكان هناك 69 هجوماً غير مبررة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وكانت 10 منها قاتلة، وفقًا للملف الدولي لهجوم القرش التابع لجامعة فلوريدا. كان هذا أعلى من المتوسط الأخير البالغ ستة وفيات سنوياً.