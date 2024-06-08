المغول دجنوا الـ«ياك» منذ أكثر من ألفين وسبعمائة عام

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف فريق دولي من علماء الكيمياء القديمة وعلماء الآثار أول دليل مادي على أن أسلاف المغول، الذين عاشوا في أوراسيا قبل أكثر من 2.7 ألف سنة، دجنوا حيوان الياك، وفق «تاس».

يشير المكتب الإعلامي لجامعة بازل السويسرية إلى أن العلماء اكتشفوا أدلة تشير إلى أن أسلاف المغول القدامى كانوا يصنعون النقانق ومنتجات الألبان من حليب حيوانات الياك (القطاس البري)، ما يشير إلى أن سكان السهوب في شمال آسيا دجنوها مبكراً.

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراستهم لقدرين من البرونز وقطع أوانٍ أخرى عثر عليها في عام 2021 راعٍ منغولي بالقرب من الحدود الروسية المنغولية. وقد أظهر تحليل الكربون المشع لهذه الاكتشافات أن عمرها يتجاوز 2.7 ألف عام، ما جعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص لدراسة تاريخ الأسلاف المحتملين للمغول المعاصرين والرعاة الأوائل في آسيا الوسطى.

ويشير الباحثون إلى أنهم عثروا في هذه الأواني على بقايا بروتينات ودهون وسكريات وجزيئات أخرى توجد في منتجات محددة وفي خلايا حيوانات ونباتات معينة، ما سمح بتحديد نوع الأطعمة التي كانت تطهى أو تخزن فيها.