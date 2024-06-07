تعاني من اضطراب نادر .. سيدة تتسوق أثناء النوم

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاني سيدة انجليزية تعيش في إنجلترا تدعى كيلي كنايبس، وتبلغ من العمر 42 عامًا، حالة مرضية غريبة تجعلها تنخرط في التسوق عبر الإنترنت أثناء النوم.

وشخص الأطباء حالة السيدة بـ الباراسومنيا، وهو مرض نادر أثناء النوم تسبب في تراكم الديون على السيدة حتى بلغت حوالي 3800 دولار، بعدما اشترت خلال نومها أشياء غير عادية مثل ملعب كرة سلة بلاستيكي كامل الحجم مزود بشبكة وعمود ولوحة خلفية.

وقالت كنايبس لـ South West News: "إنه أمر مزعج ومحبط حقًا أن تذهب إلى السرير وأنت تفكر، لا أعرف ما الذي ستنتهي إليه الليلة".

ووفقًا لـ Yale Medicine، قد يبدو الشخص المصاب بالباراسومنيا متيقظًا عندما يأكل أو يتحدث أو يمشي أو يشارك في أنشطة أخرى من هذا النوع، لكنه لا يدرك ذلك لأن نصف دماغه فقط يكون مستيقظا.

وخلال النوم قدمت كنايبس أيضًا طلبات لشراء جرات طلاء وكتب وأدوات الفلفل والملح وملاعب الأطفال وثلاجات وطاولات وعدد لا يحصى من حلوى هاريبو.

وقالت لوسائل الإعلام: "كنت أراكم الديون في كل مكان".

واستطردت كنايبس إنه نظرًا لأن هاتفها يخزن جميع معلومات بطاقتها الائتمانية، فإنها لن تدخلها أبدًا أثناء إجراء عملية شراء عبر الإنترنت.

وكشفت السيدة عن غير قصد عن تفاصيلها المالية الشخصية لمحتالين عبر رسائل نصية، واعترفت بتقديم جميع معلوماتها أثناء نومها، وعندما استيقظت، كان المحتالون قد سرقوا 317 دولارًا من حسابها المصرفي.

وذكرت كيلي كنايبس أن الحادث الأول أدى إلى عدة محاولات احتيال على حساباتها، لكن البنك الذي تتعامل معه تمكن من إيقاف المعاملات.

وأضافت كيلي أنها تعتقد أن المحتالين باعوا معلوماتها. فقامت بإلغاء تنشيط البطاقات عدة مرات وقامت بعدة محاولات لسحب الأموال من البنك الذي تتعامل معه، لكن كنايبس لم تتمكن من إعادة غالبية الأشياء التي اشترتها خلال نومها.

وكشفت أنه عندما وصل المسرح وعلب الطلاء، كان أطفالها في المنزل وشاهدوا البضاعة فاضطرت إلى الاحتفاظ بها.

وتعزو كيلي كنايبس تشخيص حالتها غير المعتادة بمرض الباراسومنيا، والذي أصبح أسوأ مع مرور الوقت، إلى انقطاع التنفس أثناء النوم.

وفقًا لموقع WebMD، فهي حالة نوم شديدة تتميز بتوقف التنفس بشكل دوري طوال فترة النوم.

كنايبس، أم لثلاثة أطفال يعانون من اضطرابات التعلم والصرع والصمم، تتجنب المواد المنومة حتى تتمكن من البقاء في حالة تأهب طوال الليل في حالة احتياج أطفالها إليها.

كان لدى كنايبس أنماط نوم غير عادية بعد ولادة طفلها الأول. بدأت تمشي أثناء النوم، ما أدى في النهاية إلى ما هي عليه الآن.

ترتدي كنايبس جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء الليل كجزء من علاجها المستمر لحالة نومها.