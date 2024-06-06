رؤية «قرش النمر» بينما يلفظ حيوان «النضناض» تصدم الباحثين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد باحثون اليوم الخميس، أنهم صدموا عندما لاحظوا سمكة "قرش النمر" بينما تلفظ حيوان "النضناض" (أو آكل النمل الشائك) أثناء وضع علامة للكائنات البحرية بالقرب من جزيرة "أورفيوس" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

ولاحظ فريق من الباحثين من جامعة "جيمس كوك" الأسترالية سمكة متوسطة الحجم من "قرش النمر"، بينما تلفظ حيوان "النضناض" النافق كاملا في مايو من عام 2022، وهو ما تعتقد الجامعة أنه "الاكتشاف الأول في العالم".

وقال عالم الأحياء البحرية نيكولاس لوبيتز، في بيان صحفي للجامعة: "لقد صدمنا للغاية مما رأيناه. ولم نكن نعرف حقا ما الذي كان يحدث".

وأضاف لوبيتز أنه تمكن من الحصول على صورة واحدة بينما كان القرش يلفظ "النضناض" في الماء.

وقال الباحث إنه لا يمكنه إلا أن يفترض أن سمكة القرش التي يبلغ طولها 3 أمتار قد أمسكت بـ "النضناض" في المياه الضحلة الواقعة قبالة الجزيرة، لأنه كان لا يزال سليما عندما لفظه القرش.