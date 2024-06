فيديو.. قصة طفل الكونغرس أشهر شخصية في أمريكا حالياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف طفل كان يجلس داخل مقاعد مجلس النواب الأمريكي الأضواء من والده النائب الجمهوري جون روز عن ولاية تينيسي، وذلك عندما بدأ بالتحرك يمينا ويسارا وهو يبتسم ويقوم بحركات غربية أمام الكاميرا.

واستحوذ الفيديو على اهتمام والإعجاب كما أصبح الطفل الذي يدعى جاي روز ويبلغ من العمر 6 سنوات نجما مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الواقعة الطريفة، وفقا لسكاي نيوز.

وبينما كان يتحدث روز عن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي في قضية الأموال الصامتة، خلال إحدى الجلسات، فإن ابنه الذي أنهى قبل أسبوع مرحلة روض الأطفال، كان منشغلا بلفت الأنظار.

ولم يبد النائب الأمريكي جون روز، أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه أمام الكاميرا بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف.

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35