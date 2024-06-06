تطوير ألواح طاقة تعمل 20 عاماً في الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الخبراء يعملون على مشروع لتطوير ألواح طاقة شمسية بمواصفات خاصة، قادرة على العمل لفترات طويلة في الفضاء دون أن تتأثر، وفق «فيستي».

ووفق تصريح قسم الاتصالات العلمية بجامعة الأورال الفيدرالية الروسية، فإن العلماء حصلوا على منحة لتطوير ألواح طاقة شمسية مقاومة للإشعاع، قادرة على العمل في الفضاء لمدة 20 عاماً على الأقل.

وقال إيفان تشيدكوف، رئيس مختبرات المواد الكهروضوئية في جامعة الأورال الحكومية الروسية: «المهمة الرئيسية للمشاركين في المشاريع المذكورة، تحت قيادة نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم سيرجي ألدوشين، هي تطوير ألواح طاقة شمسية ذات كفاءة عالية».

وأضاف تشيدكوف: «يمكن استعمال هذه الألواح الشمسية في ظروف الفضاء، وبالتالي فإن هذه الألواح يجب أن تكون خفيفة ومرنة ومقاومة للإشعاع، وتتحمل درجات حرارة منخفضة، ولها عمر خدمة طويل لا يقل عن 20 عاماً.

وسيعمل الخبراء في موسكو على تطوير مواد جديدة من أجل دراسة مقاومة الإشعاع بالنسبة للألواح والبطاريات التي ستعمل معها».