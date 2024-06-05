زوجان يعثران على خزانة مليئة بالأموال في بحيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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عثر زوجان على خزانة بداخلها 100 ألف دولار، حينما كانا يمارسان الصيد بالمغناطيس، بحثاً عن الكنوز، في بحيرة بنيويورك، وفق موقع «روسيا اليوم».

وبدأ جيمس كين، وزوجته باربي أغوستيني، هواية الصيد بالمغناطيس عقب جائحة «كورونا». والصيد بالمغناطيس يتم من خلال استخدام حبل يربط في آخره مغناطيس.

والجمعة الماضي، ألقى الزوجان مغناطيساً في بحيرة بمنطقة كوينز في نيويورك، وكانت المفاجأة أنهما عثرا على أكثر مما يتوقعان، إذ جذب المغناطيس خزانة من قاع البحيرة.

وحين فتح الزوجان الخزانة عثرا على حزم من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، بإجمالي بـ100 ألف دولار، رغم أن الأموال تضررت بسبب المياه. وقال الزوجان، إنهما اتصلا بقسم الشرطة بشأن الخزنة، وأشارا إلى أنه قيل لهما إنه لا توجد طريقة للتعرف على المالك الأصلي لها، ما يعني أنه مسموح لهما الاحتفاظ بها.