فيديو .. شركة يابانية تطلق رسمياً ملعقة ذكية لتحسين المذاق .. فماذا تفعل؟

المصدر: البيان

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كشفت شركة التكنولوجيا اليابانية Kirin Holdings مؤخرًا عن ملعقتها المعززة للتذوق، والتي تعمل على تقليل استخدام الناس للملح حفاظاً على صحتهم من خلال تحسين إدراك براعم التذوق، ما يجعل مذاق الطعام أفضل.



وقد تعاون باحثو الشركة مع علماء في جامعة ميغي لتطوير مجموعة من أدوات المطبخ الذكية لجعل مذاق الطعام ألذ مما هو عليه في الواقع.

واختبر الباحثون سابقاً ملعقة ووعاء ذكيين يعملان جنبًا إلى جنب لجعل الأطعمة أكثر ملوحة بحوالي 1.5 مرة مما هي عليه، ولكن يبدو أن الملعقة فقط هي التي وصلت إلى السوق، وفقا لموقع odditycentral.

يعد الاستخدام المفرط للملح مشكلة في اليابان، وكذلك عدم رضا الناس عن الأطعمة قليلة الملح، لذا فإن منع المشكلات الصحية الخطيرة الناجمة عن تناول الملح ليس سهلاً مثل مجرد حذفه من النظام الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الملعقة الذكية التي تستخدم تقنية الشكل الموجي الحالية الفريدة لخداع ذوق المستخدم.

كيف تعمل الملعقة الذكية؟

وفقًا لشركة Kirin، يحتوي طرف الملعقة على آلية يمكنها نقل شحنة كهربائية إلى الطعام الذي تلمسه وفي نفس الوقت توليد مجال كهربائي حول اللسان، يؤدي هذا المجال إلى تجمع أيونات الصوديوم الموجودة في الطعام معًا، مما يؤدي إلى شعور أقوى بالملوحة والنكهة.

نظرًا لأننا جميعًا ندرك الملوحة بشكل مختلف، فإن ملعقة Elecispoon لديها أربعة إعدادات لشدة الكهرباء، وبينما تقترح Kirin على المستخدمين البدء بالمستوى الأول، تؤكد الشركة اليابانية أنه حتى الإعداد الأعلى ليس قويًا بما يكفي لإحداث إحساس بالصدمة، لأن الملعقة تتطلب مصدر طاقة - بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بقوة 3 فولت مدمجة في مقبضها.

يمكن أن تكون Elecispoon مفاجأة سارة لعشاق الطعام الذين لم يعد بإمكانهم استخدام كمية الملح التي يريدونها، لكن Kirin Holdings تشير إلى أنه لا يجب على الجميع استخدامها.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات العصب الوجهي، أو الحساسية المعدنية، أو عدم القدرة على اكتشاف الألم أو درجة الحرارة عدم استخدام الملعقة الذكية.

كما لا يُنصح باستخدام الملعقة الذكية من قبل النساء الحوامل، والأشخاص الذين يخضعون لعلاجات الأسنان.

جدير بالذكر أن سعر Elecispoon يبلغ حاليًا 19800 ين (128 دولارًا).