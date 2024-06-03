دراجة نارية بمحرك دبابة تجتذب السياح في ألمانيا

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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تصدرت صور وفيديوهات أضخم وأثقل دراجة نارية في العالم، تعمل بمحرك دبابة سوفييتية الصنع، مع بدء العد العكسي لانطلاق موسم 2024 من مهرجان الدراجات النارية الغريبة في ألمانيا، 4 يونيو الجاري.

ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال»، ولدت فكرة هذه الدراجة النارية الغريبة، حين أقدم الأخوان الألمانيان تيلو وويلفريد نيبل على شراء قطع خردة متراكمة في ثكنة تابعة لـ«الجيش الأحمر»، إبان الحرب العالمية الثانية.

واستغرقت مهمة بناء الدراجة العملاقة والقابلة للركوب 4 أعوام، بمعدل 5000 ساعة عمل، وأطلق عليها اسمان، أحدهما رسمي، وهو «كاتارينا دي جرو أوتشي»، أو «كاثرين العظيمة»، في إشارة إلى الأصل الروسي لمعظم مكوناتها، أما الاسم الجماهيري فهو «بانزر بايك»، تيمناً بدبابة «بانزر» الألمانية المصنعة 100 % في ألمانيا، بقطع وأيدٍ عاملة ألمانية.