روبوت لمكافحة الحرائق

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة «روستيخ» الروسية عن تطوير روبوت جديد، يستخدم في عمليات مكافحة الحرائق، وفق موقع «روستيخ».

جاء في بيان صادر عن المؤسسة: «تمكن الخبراء في مؤسستنا من تطوير روبوت جديد سيستخدم في عمليات مكافحة وإطفاء الحرائق، روبوت Ant-1000PM محمول على منصة مدولبة، ويمكن التحكم به عن بعد على مسافة تصل إلى 1000 متر».

وأشار البيان إلى أن الروبوت حصل على كاميرات وأجهزة استشعار خاصة، كما جهّز بمعدات لرش المياه والرغوة المخصصة لعمليات الإطفاء، وزوّد بأذرع يمكن استعمالها لإزالة الحطام الناجم عن الحرائق.

وتبعاً للخبراء في «روستيخ» فإن الروبوت الجديد جهّز بذراع متحركة خاصة تسمح له بالوصول إلى النار على مسافة 60 متراً. ومن جهته قال كيريل فوديمان، مدير مصنع «كيمز» الروسي الذي يسهم في إنتاج الروبوت الجديد: «استخدمنا تقنيات مجربة في تطوير هذا الروبوت، ما يمكننا من إنتاجه بسعر تنافسي».