إلغاء عملية إطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة "ستارلاينر" الفضائية للمرة الثانية

المصدر: وام

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ألغيت عملية إطلاق مركبة "ستارلاينر" الفضائية من "بوينغ"، اليوم السبت، قبل أقل من أربع دقائق على وقت الإطلاق بسبب مشكلة تقنية لم تتضح على الفور، وفق ما أعلن المعلقون خلال البث المباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وهذه المرة الثانية خلال شهر التي تؤجل فيها عملية إطلاق هذه المهمة التي من شأنها السماح لـ "ستارلاينر" بنقل رواد "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى.

وكان من المقرر أن تقلع المركبة اليوم عند الساعة 12:25 من كيب كانافيرال في فلوريدا (16:25 بتوقيت غرينتش).