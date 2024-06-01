منطقة الجهراء بالكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

المصدر: البيان

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سجلت منطقة الجهراء بالكويت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بواقع 51 درجة مئوية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن مدينة الكويت سجلت 49 درجة، ومنطقة العبدلي 50 درجة، والجهراء 51 درجة، وفق ما ذكرته وفق صحف كويتية

وقال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي إن منطقة الجهراء بالكويت سجلت يوم الجمعة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بواقع 51 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته أفاد موقع "الجريدة" الكويتي بأن مؤشر الأحمال الكهربائية تجاوز ظهر يوم الجمعة حاجز الـ16 ميغاوات ليبلغ 16141 ميغاوات، وأشارت إلى أن ذلك يعود لارتفاع درجات حرارة الطقس.

