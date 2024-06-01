الليزر لحماية المجوهرات من التزييف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور العلماء أسلوباً يتيح إمكانية تطبيق «زخارف» نانوية معقدة باستخدام الليزر على أسطح المجوهرات الفضية المختلفة، لحمايتها من التزييف، وفق «تاس».

نقلت الخدمة الصحافية لمؤسسة العلوم الروسية عن إيغور غلادسكيخ، كبير الباحثين في جامعة التكنولوجيات المعلوماتية في بطرسبورغ، قوله: «يمكن إنشاء الأسطح الفضية ذات الخصائص البصرية غير المتجانسة باستخدام التوليف الكيميائي وطرق الطباعة الحجرية، وذلك يتطلب نفقات ومعدات وكواشف باهظة الثمن.

لكننا طورنا طريقة رخيصة يتم من خلالها إنشاء عدم التجانس في المادة تحت تأثير استقطاب أشعة الليزر». إن الأسلوب الذي طوره المتخصصون من روسيا وبريطانيا وأرمينيا يجعل من الممكن وضع علامات فريدة على سطح المكونات الفضية.

وللقيام بذلك، يكفي رش مجموعة من جزيئات الفضة النانوية على المجوهرات ومعالجتها بطريقة خاصة باستخدام نبضات الليزر المستقطبة. ونتيجة لذلك، تظهر «زخرفة» معقدة على سطح المنتج الفضي، وهو أمر يصعب للغاية تكراره.

وفي ظروف إضاءة الغرفة العادية، ستبدو العلامة المطبقة بهذه الطريقة رسومات عادية، ولكن إذا تم النظر إليها في الضوء المستقطب، يمكن الملاحظة أن أجزاء مختلفة تغير اللون بطريقة مختلفة.