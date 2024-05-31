وفاة ممثلة عالمية شهيرة بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: البيان

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رحلت الممثلة الروسية الشهيرة أناستاسيا زافوروتنيوك عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 53 عاماً،.

ونعت صفحة الممثلة الراحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام مدونة :"من الصعب جداً تقبل الأمر وانتقاء الكلمات المناسبة. الليلة فارقت ناستيا الحياة بعد صراع طويل وصعب مع المرض" وف روسيا اليوم.

ولدت الفنانة في مدينة أستراخان الروسية عام 1971، وفي عام 1991 شاركت في فيلم "ماشينكا" للمخرجة تمارا بافليوتشينكو، وبعدها بسنتين تخرجت من مدرسة موسكو للفنون المسرحية، وشاركت في أكثر من 29 عملاً مسرحياً، وفي العديد من الأعمال التلفزيونية.

ومن بين أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسل "مربيتي الرائعة" الذي عرضت أجزاؤه بين عامي 2004 و2009.

وفي أغسطس 2019، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بتشخيص إصابة الفنانة بمرض خطير، ولفترة طويلة لم يعلق أقاربها على الموضوع، لكنهم أكدوا بعد ذلك أنها كانت تتعالج من ورم في الدماغ، حيث توقفت عن الظهور في المناسبات الاجتماعية وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

ولدت الفنانة في مدينة أستراخان الروسية عام 1971، وفي عام 1991 شاركت في فيلم "ماشينكا" للمخرجة تمارا بافليوتشينكو، وبعدها بسنتين تخرجت من مدرسة موسكو للفنون المسرحية، وشاركت في أكثر من 29 عملاً مسرحياً، وفي العديد من الأعمال التلفزيونية.

وقال المنتج الفني الروسي المعروف أندريه رازين، إن سبب تدهور صحة أناستاسيا زافارتنيوك، يكمن في ولعها باستخدام الخلايا الجذعية لاستعادة الشباب. وذكر أن المغنية الراحلة جانا فريسكي استخدمت نفس الطريقة وكانت النتيجة وخيمة بالنسبة لها. ويعتقد المنتج، أن الضغط النفسي الشديد على أناستاسيا، لعب دوره السلبي أيضا، فهي مثقلة بديون عقارية ضخمة منذ عدة سنوات.

وفي وقت سابق، تحدثت قناة " REN TV"، عن تدهور صحة هذه الممثلة بشكل حاد. وقالت القناة، إنه تم نقل زافارتنيوك إلى العناية المشددة في أحد مشافي العاصمة موسكو.

وأشارت القناة إلى أنه تم إدخال الفتاة في حالة " الغيبوبة المستحثة" (Induced coma) ويجري النظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لها.

منذ الطفولة المبكرة، قررت أنستاسيا العمل في المسرح وتطلعت إلى تحقيق حلمها: في وقت فراغها درست الموسيقى والرقص، وشاركت في فرقة الرقص "لوتس". تخرجت في مدرسة الموسيقى للأطفال رقم 1 في مدينة أستراخان.

شاركت في عدة أفلام سينمائية، ولكنها حصلت على الشهرة من خلال المسلسل التلفزيوني –" مربيتي الجميلة".