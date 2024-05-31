اختفاء مواطن سعودي في القاهرة وأسرته تناشد المصريين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختفى مواطن سعودي في القاهرة في نهاية شهر أبريل الماضي، وتكثف السلطات المصرية البحث عنه وتناشد أسرته المصريين المساعدة.

وأصدرت السفارة السعودية في مصر بياناً حول اختفاء هتان بن غازي شطا، منذ خروجه من منزله تبين فيه آخر تطورات عمليات البحث عنه.

وفي بيانها قالت: «إنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان باشرت إجراءاتها واتصالاتها الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه مستعينةً بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس».

وأضافت السفارة أنه لا يزال البحث المكثف جارياً عن المواطن السعودي من الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن وفق صحيفة الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر اختفاء الشاب السعودي في القاهرة، وسط مناشدات جماعية للبحث عنه، وبات المواطن السعودي هتان شطا المختفي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تبليغ السفارة السعودية والسلطات المصرية بغيابه عن الأنظار في ظل استمرار البحث عنه.

وقال شقيق المفقود في مقطع فيديو: «من يوم 22 أبريل أخي هتان مفقود في مدينة القاهرة، ومن وقتها توجهنا مباشرة إلى السلطات». مضيفاً بالقول: «الآن نطرق باب السوشيال ميديا ونبدأ على جميع الأصعدة، ونحتاج بعد دعم الله إلى عونكم جميعاً بمشاركة هذه والمعلومات مع كل معارفكم في المملكة ومصر».

ونشرت عائلة الشاب السعودي المفقود رسالة كتبت فيها: «أهلنا وحبايبنا في مصر، ساعدونا ندوّر على هتان غازي شطا، مواطن سعودي اختفى في القاهرة من 22 أبريل الماضي».

بيان حول إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا#البحث_عن_هتان pic.twitter.com/BJLZvEwxBH — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 30, 2024