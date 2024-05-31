إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته!

المصدر: هلسنكي - أ ف ب

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أُعيد في مايو الجاري كتاب استُعير عام 1939، أي قبل 84 عاماً من مكتبة في هلسنكي، على ما أفادت أمينة المكتبة في العاصمة الفنلندية أول من أمس.

وتسلمت هيني ستراند، الاثنين الماضي، الترجمة الفنلندية لرواية «اللاجئون» للكاتب آرثر كونان دويل في مكتبة أودي المركزية في هلسنكي.

وقالت ستراند: «كان الموعد المحدد لإعادة الكتاب 26 ديسمبر 1939»، مشيرة إلى أنها لم تستلم من قبل أي كتاب تأخّرت إعادته لفترة كهذه. ولا تزال العلاقة بين الشخص الذي أعاد الكتاب ومَن استعاره غير معروفة.

وقالت ستراند: «عادة ما تكون الأعمال التي تُعاد بعد عقود من تاريخ إعارتها عبارة عن كتب يُعثَر عليها عند التفتيش بممتلكات أشخاص متوفين».

وقالت: «ربما لم تكن إعادة الكتاب في بال من استعاره عندما اقترب موعد إعادته». والكتاب المنشور عام 1893 هو رواية تاريخية تدور أحداثها في فرنسا خلال القرن السابع عشر.