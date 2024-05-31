المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت دراسة حديثة، عن الجهود الهائلة التي تبذلها الأمهات في رعاية أطفالهن وما ينطوي عليه ذلك من تضحيات، حسب «سكاي نيوز».

الدراسة الاستقصائية شملت 2000 أم يقمن بتربية أطفال في سن المدرسة تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً. وأكدت الدراسة، أن عمل الأم في المنزل يعادل وظيفة بدوام كامل. وأظهرت الدراسة، أن الأمهات يعملن أكثر من ضعف ساعات العمل التقليدية للأسبوع، ما يعني أن أكثر من نصف الأمهات، نحو 53 % يضحين بالنوم في سبيل رعاية أطفالهن، بينما تتخلى 47 % منهن عن الهوايات وقضاء وقتهن مع صديقاتهن.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الأمهات بشكل كبير على تغذية أطفالهن إلى الحد الذي يتجاهلن معه احتياجاتهن الغذائية الخاصة.

ووفقاً للدراسة، فإن الأمهات يقمن بمهام تقدر قيمتها براتب سنوي قدره 100.460 دولاراً إذا تم دفع مقابل لهذه الجهود، على الرغم من أن 70 % من الأمهات المشاركات في الدراسة يعمل في وظائف بدوام كامل أو جزئي، إلا أن دورهن كأمهات يضيف عبئاً كبيراً على كاهلهن.