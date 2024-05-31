أمريكا تعيد إلى إيطاليا قطعاً أثرية مسروقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيطاليا، أعمالاً فنية تبلغ قيمتها، إلى جانب 60 قطعة أخرى استُعيدت العام الماضي، أكثر من 80 مليون دولار، وفق «سي إن إن».

واحتجزت الأعمال المهربة في نيويورك ونيوجيرسي العام الماضي. وكانت قد نهبت من مناطق لاتسيو، وكامبانيا، وبولي، وكالابريا، وصقلية في إيطاليا.

ومن تلك الأعمال: تماثيل برونزية بالحجم الطبيعي، وعملات رومانية، ولوحات زيتية، وأرضيات فسيفساء. ويعود تاريخ القطع إلى القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الثاني ميلادي.

وأكد وكيل وزارة الثقافة الإيطالية، جيانماركو مازي، أن إعادة الأصول الثقافية ذات الأهمية الكبيرة إلى إيطاليا، سواء من أجل اتساقها العددي، أم قيمتها التاريخية والفنية، هي بمثابة إنجاز آخر مهم. وتابع: «إلى جانب كونها أعمالاً فنية لا تقدر بثمن، فإنها تمثل أيضاً تعبيراً رفيعاً عن تاريخنا، وثقافتنا، وهويتنا الوطنية».