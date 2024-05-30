منزل «هوم آلون» للبيع بأكثر من 5 ملايين دولار

المصدر: (دبي – البيان)

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طُرح المنزل الشهير الذي شكل موقع تصوير الفيلم الكوميدي الأيقوني «وحدي في المنزل»، «هوم آلون»، للبيع في الأسواق، بسعر يبلغ 5.25 ملايين دولار، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق موقع «24». ويقع المنزل الذي شهد المطاردة بين «كيفن ماكاليستر» واللصين، في 671 شارع لينكولن، وسط ضاحية وينيتكا الفاخرة في شيكاغو بولاية إلينوي، على مساحة 9126 قدماً مربعاً.

وبني المنزل عام 1921 على الطراز الجورجي، ويضم 5 غرف نوم و6 حمامات، ويوجد به ملعب كرة سلة داخلي. وجرت آخر عملية بيع للمنزل في عام 2012 مقابل 1.585 مليون دولار، بواسطة الأسرة التي كانت تملكه في فترة تصوير الفيلم.