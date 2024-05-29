مدينة يابانية تخفي منظر جبل فوجي بشبكة عالية

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

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أعلنت مدينة يابانية أن نحو عشرة ثقوب صغيرة أُحدِثَت في شبكة عالية قاتمة ركّبتها أخيراً لإخفاء منظر جبل فوجي سعياً إلى الحدّ من الأعداد الضخمة للسياح الذين يقصدون الموقع بكثافة لالتقاط صور للبركان الشهير، ويُقدم بعضهم على تصرفات مخالفة للأنظمة.

وأقيمت الشبكة الأسبوع الفائت في موقع شهير في مدينة فوجيكاواغوتشيكو، بعدما أثارت تجاوزات بعض الزائرين انزعاجاً كبيراً لدى السكان والسلطات.

وبررت السلطات المحلية هذه الخطوة بالسلوك السيّئ لدى عدد كبير من السياح الأجانب في الموقع، ما يشمل خصوصاً إلقاء النفايات على الأرض، والتدخين خارج المناطق المسموح بها، وعبور الطريق عند الإشارة الحمراء، أو ركن السيارات بشكل عشوائي، حتى أن البعض تسلقوا سطح عيادة أسنان قريبة حتى يتمكنوا من التقاط صور أفضل للموقع السياحي الشهير.

وأسف مسؤول في بلدية المدينة لإحداث الثقوب في الشبكة، وقال: «إنها مسألة سلوك. هذا مؤسف». ورأى أن الشبكة حققت مع ذلك هدفها، وهو الحدّ من الحشود على الرصيف الضيّق الذي تُلتقَط منه صور تحظى بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.