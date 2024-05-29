غواصة بـ20 مليون دولار لرؤية حطام «تيتانيك»

المصدر: (دبي - البيان)

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بعد كارثة الغواصة «تيتان» التي وقعت العام الماضي، أصبح ملياردير أمريكي أكثر إصراراً لإطلاق رحلة تجارية جديدة لرؤية حطام سفينة تيتانيك الشهيرة من خلال تصميم غواصة جديدة «أكثر أماناً» قيمتها 20 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع «24».

ويهدف المستثمر العقاري من ولاية أوهايو، لاري كونور، من الرحلة إثبات أن صناعة الغواصات السياحية أصبحت أكثر أماناً مقارنة بالعام الماضي، بعد حادثة «تيتان» التي تعرضت لانفجار كارثي يوم 18 يونيو 2023، خلال توجهها إلى حطام تيتانيك.

وذكر لصحيفة «نيويورك بوست» أنه سيقوم قريباً برحلة سياحية على عمق أكثر من 3800 متر تحت البحر للبحث عن حطام تيتانيك، مع شريكه مؤسِّس شركة «غواصات تريتون» باتريك لاهي.