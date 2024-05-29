تطوير شوكولاته أكثر صحية واستدامة

المصدر: (زيوريخ - د ب أ)

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أعلن فريق باحثين يقوده كيم ميشرا من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ تطويرهم لشوكولاته أكثر صحية واستدامة، والتي استخدموا فيها بجانب حبوب الكاكاو أجزاء إضافية من ثمرة الكاكاو كبديل عن المُحليات.

كتب الفريق في مجلة «نيتشر فوود»: «عمليتنا تستخدم حصرياً مكونات قرون الكاكاو في الشوكولاته... إنها ذات مذاق حلو مشابه للشوكولاته التقليدية وتقدم في الوقت نفسه قيمة غذائية أفضل مع المزيد من الألياف ومحتوى أقل من الدهون المشبعة». وأضاف الباحثون أن إنتاج هذه الشوكولاته «يقلل من استخدام الأراضي وإمكانات الاحتباس الحراري».