بوراك على سجادة «كان» يواجه سهام الانتقادات

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أثار ظهور الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك بوراك على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، صوراً ومقاطع فيديو له، ما أثار جدلاً بين متابعيه، حيث تساءل عديدون عن «علاقة الكباب بالفن السابع».

وأرغمت الانتقادات الشيف التركي على الخروج عن صمته، حيث قال على «إنستغرام»: لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك..سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ. مضيفاً: وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم. وقد حصلنا على جائزة، وسنعود...

وحضر بوراك الحفل الذي أقيم لفيلم»All We Imagine as Light«، بعد عرضه في المهرجان، إذ ظهر على السجادة الحمراء وهو يحيي المصورين.