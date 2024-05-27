«القاضي الرحيم» يهزم السرطان وينهي رحلة علاجه

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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قرع القاضي الأمريكي المحبوب فرانك كابريو الملقب بـ«القاضي الرحيم» الجرس بحفاوة بالغة معلناً علاجه من سرطان البنكرياس بعد 7 أشهر فقط من تشخيص إصابته، حسب «سكاي نيوز». وشارك كابريو، البالغ من العمر 87 عاماً، والمعروف بمقاطع الفيديو الرحيمة التي ينشرها في قاعة المحكمة، الأخبار الدافئة على فيسبوك يوم الجمعة «على أمل أن تأتي أيام جيدة».

ونشر كابريو مقطع فيديو لاحتفاله، قائلاً: في آخر يوم لي من العلاج الكيماوي في معهد ميامي للسرطان، لم يكن لدي أي فكرة عما يخبئونه لي. وتلقى رئيس القضاة الفخري العلاج في البداية في رود آيلاند وفي معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ماساتشوستس، قبل أن يسعى للعلاج في فلوريدا بناءً على توصية أحد الأصدقاء.

وكان في استقبال كابريو وعائلته حشد من موظفي المستشفى الذين كانوا ينتظرون الاحتفال معه. وقال القاضي: «لقد عادت الأيام السعيدة هنا مرة أخرى». وانضم إلى الاحتفال طبيب كابريو، الدكتور مايكل تشونغ، المدير الطبي للعلاج بالفوتون في المركز.

وقال تشونغ لكابريو: «إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نهنئك على إنهاء علاجك هنا في معهد ميامي للسرطان (...) ونحن متحمسون لأن الأمل حي مرة أخرى وأن الأيام السعيدة قد حلت مرة أخرى».