مجرم يضرم النار في مترو أنفاق نيويورك ويصيب راكباً

المصدر: أ ب

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أضرم رجل النار في كوب يحوي سائلاً مشتعلاً، وألقاه على أحد ركاب مترو أنفاق مدينة نيويورك، ما أدى إلى اشتعال النار في قميص الضحية وإصابته.

وقالت شرطة المدينة إن الهجوم العشوائي وقع على القطار رقم 1 جنوب منهاتن بعد ظهر أمس، مضيفةً أن المشتبه به لا يزال قيد الاحتجاز.

ولا يزال الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، يتعافى في المستشفى. وقال لصحيفة «نيويورك بوست» إنه كان يحاول حماية خطيبته وابنة عمه من السائل المحترق عندما اشتعلت النيران في قميصه. وقال الأطباء إن الحروق أصابت نحو ثلث جسده.

وقال الضحية للصحيفة: «كان بيده كوب. أشعل فيه النار وألقى به كله».

وقالت السلطات إن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، ألقي القبض عليه بعد وقت قصير بعد تعقب الشرطة هاتفاً زُعم أنه سرقه من راكب آخر في مترو الأنفاق.

ولم تعلن الشرطة عن التهم الموجهة إلى الرجل، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامٍ للرد على هذه الاتهامات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً آخر في حادث مماثل وقع في فبراير عندما ألقى رجل حاوية بها سائل مشتعل على مجموعة من الأشخاص على رصيف مترو الأنفاق في محطة ويست 28 ستريت.

وبرغم ندرة جرائم العنف في نظام مترو الأنفاق بالمدينة، الذي يخدم نحو 3 ملايين راكب يومياً، فإن بعض الحوادث الخطرة هذا العام أثارت مخاوف عدد من الركاب، بما في ذلك وفاة رجل تم دفعه على القضبان شرق هارلم في مارس، وعدد قليل من عمليات إطلاق النار.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول في مارس دخول المئات من أفراد الحرس الوطني إلى شبكة مترو الأنفاق في محاولة لتعزيز الأمن.

وأعلنت شرطة المدينة نشر 800 جندي إضافي في مترو الأنفاق للقضاء على التهرب من دفع الأجرة.