أمريكي يعثر على جسم يشتبه أنه فضائي في منزله

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر أمريكي من ولاية كارولينا الشمالية على جسم غامض غريب هبط في حديقته، يُعتقد أنه ربما جاء من الفضاء.

وشارك جاستن كلونتز، الذي يعمل في صيانة الأراضي، لقطات للجسم الغامض، معرباً عن صدمته الشديدة إزاء تلك الواقعة التي اعتبرها اكتشافاً مذهلاً، وذلك حسبما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وقال كلونتز إنه شعر بالصدمة بشأن ما حدث، مضيفاً أنها تحدث مرة واحدة في العمر، ولا تحدث كل يوم.

وأوضح أن الجسم الغريب مغطى بألياف الكربون المحروقة وألواح معدنية شديدة التحمل تم تثبيتها معاً بواسطة مسامير سميكة، مشيراً إلى أنها مغطاة بنوع من الفراء.

وذكر أنه اضطر إلى سحب الجسم؛ لأنه كان ضخماً وثقيلاً للغاية، متابعاً: «لقد قمت للتو بربط حبل به».

وأكد أن الجسم هبط بشكل مثالي في منتصف الطريق، لافتاً إلى أنه لا يبدو أن أياً من الأشجار أو أوراق الشجر قد اشتعلت فيها النيران، كما لم يسمع أحد بهبوطه، منوهاً بأنه أمر مثير للدهشة بسبب حجمه ووزنه.

وانتشرت مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في جميع أنحاء أمريكا، حيث أصدر الباحثون أخيراً تسعة مقاطع فيديو لم يسبق لها مثيل لطائرات تحلّق فوق البلاد.