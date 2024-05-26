"فاسيليسا".. صنف جديد من فول الصويا سريع النضوج

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توصل علماء جامعة فورونيج للعلوم الزراعية في روسيا، بالتعاون مع علماء معهد علم الوراثة والخلايا التابع لأكاديمية العلوم البيلاروسية، إلى صنف جديد من فول الصويا، سريع النضوج وغني بالبروتين.

وذكرت الدكتورة تاتيانا فاشينكو، من جامعة فورونيج، أن الصنف الجديد الذي أطلق عليه اسم "فاسيليسا" سريع النضوج وتصل إنتاجيته إلى 2.9 طن للهكتار الواحد، وتتجاوز نسبة البروتين فيه 40%.

وقالت إن العمل للحصول على هذا الصنف من فول الصويا استغرق نحو عشر سنوات، مشيرة إلى أنه يحقق عند زراعته بصورة صحيحة، ربحا أعلى بنسبة 25%.

وأضافت فاشينكو، أن صنف "فاسيليسا" الجديد أدرج في سجل الإنجازات الانتقائية للدولة، وحصل على براءة اختراع، مؤكدة أن لدى الجامعة إنجازات أخرى في مجال فول الصويا سيتم الإعلان عنها لاحقا.

