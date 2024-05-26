ضريح في جزيرة يابانية لتكريم القطط

المصدر: (تاشيروجيما اليابان - أ.ب)

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على جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، أصبح عدد القطط يتجاوز عدد السكان وسط انتشار الأساطير بشأنها.

ويوجد في الجزيرة مكان باسم «نيكو جينجا»، أو ضريح القطط، يصور القطط على أنها ملائكة حراسة لمنطقة تاشيروجيما. وتقول الأسطورة إن الجزيرة كانت مشهورة بتربية دودة القز، وكان المزارعون يحتفظون بالقطط لطرد الفئران، وحماية شرانق دودة القز.

وتقول أسطورة أخرى إنه في أحد الأيام، أصاب صياد قطة عن طريق الخطأ. وشعوراً بالأسف على الإصابة، قام سكان الجزيرة ببناء ضريح للقطط.

وتاشيروجيما هي جزء من مدينة إيشينوماكي في محافظة مياغي في منطقة توهوكو، التي أصبحت مشهورة بعد أن دمر تسونامي المنطقة. ويعيش في تاشيروجيما أكثر من 100 قطة، إلى جانب حوالي 50 شخصاً، وفقاً لموقع المدينة الإلكتروني.