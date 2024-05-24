امرأة تكتشف رجلاً مختبئاً في غرفة نومها لمدة 4 أشهر

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شاركت امرأة شابة، على تطبيق TikTok، قصة مرعبة حدثت لها عندما عثرت على شخص غريب مختبئاً في غرفة نومها، والذي كان يقيم فيها سرًا لمدة أربعة أشهر.

في سلسلة من مقاطع الفيديو روت السيدة تجربتها المروعة، وهي أم لطفلين، وكيف اشترت مؤخرًا منزلها الأول في سن 26 عامًا. وكشفت أنها كانت تقضي أحيانًا ليالي في منزل والديها، لمساعدتها في رعاية طفليها، وفقا لموقع dnaindia.

كان هذا الروتين اليومي يعني للسيدة التي عرفت نفسها بالحرف "k" وأطفالها بقاءهم بعيدًا عن منزلهم لفترات طويلة، تصل أحيانًا إلى 11 أو 12 ساعة يوميًا. ومع ذلك، عند عودتها إلى المنزل في صباح أحد الأيام بعد الإقامة في منزل والديها، اكتشفت رجلاً مختبئاً تحت سريرها.

وأضافت أنها تجاهلت في البداية الأصوات الغريبة التي سمعتها، مرجحة أن مصدرها غزو القوارض لمنزلها. وفقط عندما نظرت تحت سريرها، رأت الجينز الأزرق والجوارب السوداء، ما دفعها إلى الصراخ في رعب والفرار من المنزل.

عند استدعاء السلطات الأمنية، شاهدت السيدة الرجل، الذي استأجرته لجز العشب، وهو يخرج من منزلها، كما ظهرت أدلة أخرى على إقامة الدخيل لفترة طويلة في المنزل – مثل وجود أوانٍ مستعملة وممتلكات مفقودة وأخرى متناثرة في جميع أنحاء المنزل.

واعترف الرجل بفترة إقامته الطويلة في المنزل، واستخدامه وسائل الراحة الخاصة بها في غيابها - من الاستحمام إلى ألعاب الفيديو وحتى مساعدة نفسه في الحصول على الطعام من مخزن مؤنها.

ولم يكشف تفتيش أغراض المتسلل عن أشياء تخص "k" فحسب، بل أيضًا عن قطع ملابس تخص العديد من النساء الأخريات.