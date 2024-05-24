ممرضة بريطانية تخسر استئنافاً على إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة

المصدر: ا ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسرت ممرضة بريطانية استئنافا على إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين.

طلبت لوسي ليتبي (34 عاما) الإذن لاستئناف الحكم بعد إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد العام الماضي. ونظرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية في القضية في أبريل الماضي، وأصدرت قرارها الجمعة.

قالت القاضية فيكتوريا شارب: "بعد الاستماع إلى طلبها، قررنا رفض الإذن بالاستئناف لجميع الأسباب ورفض جميع الطلبات المرتبطة به. سيتم إصدار الحكم الكامل في الوقت المناسب."

كانت هيئة محلفين في محكمة مانشستر كراون قد وجدتها مذنبة بارتكاب الجرائم التي وقعت بين يونيو 2015 ويونيو 2016 في وحدة الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر شمال غربي إنجلترا.

لا يتمتع معظم المتهمين في قضايا المحاكم البريطانية بالحق التلقائي في الاستئناف. ويجب عليهم الحصول على إذن للاستئناف بشأن قضايا قانونية محددة بدقة.