سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني

المصدر: (دبي - البيان)

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التقط طاقم إخباري في مدينة ميلووكي الأمريكية أثناء تغطيته حادث إطلاق للنار جنوبي المدينة مشاهد لسيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة، وفرار سائق السيارة، وفق قناة «إن. بي. سي نيوز».

والتقطت قناة «WTMJ» المحلية التابعة لشبكة NBC مقطع فيديو، وفيه تظهر سيارة من نوع «تويوتا سيدان» تنحرف مبتعدة عن مركبة قادمة وتصطدم وجهاً لوجه بشاحنة مركونة على جانب الطريق. وبعد ذلك يخرج السائق والراكب من سيارة، وبينما تمكن السائق من الهرب، خرج الراكب المصاب من السيارة واستلقى على الأرض.

وقالت شرطة ميلووكي في بيان إن رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً كان في الشاحنة نقل إلى المستشفى مصاباً بجروح لا تهدد حياته. أما راكب السيارة المسروقة (16 عاماً)، فقد نقل أيضاً إلى المستشفى مصاباً بجروح متوسطة.