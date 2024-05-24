نمسوي يعثر على عظام ماموث عاش في العصر الجليدي

المصدر: (فيينا - د ب أ)

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اكتشف رجل نمسوي عظاماً عملاقة يقدر عمرها 30 إلى 40 ألف عام، خلال إجراء أعمال التجديد في قبو.

وأبلغ الرجل مكتب الآثار الفيدرالي في النمسا باكتشافه، مما أدى إلى عمليات تنقيب أجراها علماء آثار من الأكاديمية النمسوية للعلوم في منتصف مايو الجاري.

وعثر على عظام الماموث في مدينة غوبلسبرغ النمسوية، شمال غرب فيينا. وقالت الأكاديمية النمسوية للعلوم إن بقايا الماموث هي «أهم اكتشاف من هذا النوع منذ أكثر من 100 عام». واكتشف علماء الآثار عدة طبقات من بقايا الماموث، مما يشير إلى أنها تنتمي على الأرجح إلى ثلاثة حيوانات على الأقل عاشت خلال العصر الجليدي. وقالت عالمة الآثار هانا بارو سوشون إن «مثل هذه الطبقة الضخمة من عظام الماموث أمر نادر». واقترح الباحثون أن الموقع ربما كان مكاناً يجمع فيه أشخاص من العصر الحجري الحيوانات الضخمة في الفخاخ لقتلها لاحقاً.

ويأمل الباحثون الآن في كشف أدلة جديدة حول كيفية تنظيم الناس لصيد الحيوانات في العصور القديمة.

وقالت الأكاديمية النمسوية للعلوم إنه قبل 150 عاماً، تم اكتشاف طبقة سميكة من العظام، إلى جانب طبقات ثقافية تحتوي على قطع أثرية ومجوهرات وحفريات وفحم، في قبو بجوبلسبرج.