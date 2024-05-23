«اكبر خسارة» .. راشد شرار يرثي الشاعر الراحل ربيع بن ياقوت

المصدر: البيان

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رثى الشاعر راشد شرار، الشاعر الراحل ربيع بن ياقوت، الذي انتقل إلى رحاب ربه أمس، بقصيدة تحت عنوان "اكبر خسارة"، يقول فيها:

اكبر خساره ….

يغادرنا ربيّع يا خساره

ونبقى نحن من بعده عباره

عن احروف اتناثر بالدفاتر

خلت من دون معنى ولا عباره

يا بن ياقوت ياقوتك تناثر

يلين اصبح منوّر كل إماره

عقودك في صدر الايام تزهو

تجلّت بالحكم ثم بالاثاره

بفقدانك فقدنا الابتسامه

وهذا الكون ضاق ابنا مداره

حبسنا دمعنا بس القلوب

بفقدانك بها شبت حراره

خوينا معك عاصرنا الزمان

سمينا بالمحبه والنداره

شموخ وما حنينا الروس ابدا

نحن فينا عزم فينا جساره

فلك عهدٍ علينا نصون ودّك

واسمك بيننا يبقى اعتباره

وزرعك لي زرعته في بلادك

ترى اجيالنا تجني ثماره

عسى الجنه سكنك بجاه ربي

ونبينا المصطفى تسكن جواره

ونحنا بالصبر بنعيش لو هو

فراقك يالخوي اكبر خساره