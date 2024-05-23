مطلوب يتقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم لـ20 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

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استطاع مطلوب صيني بتهمة القتل العمد الإفلات من الشرطة لـ20 عاماً، بعدما تقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم، لكن حيلته انكشفت بعد كل هذه السنوات.

وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، وقعت الجريمة في مايو 2004، حين دخل شياو في جدال حاد مع أحد جيرانه، ليتطور الشجار سريعاً وانتهى بمقتل جارة بضربة مجرفة على رأسه، حسب موقع 24 الإلكتروني. وفي تلك الليلة، قرر شياو التخلّي عن زوجته وطفله البالغ من العمر 11 عاماً، هرباً من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ومنذ ذلك الحين، تقمص شياو شخصية عامل نظافة، وتظاهر بأنه من الصم والبكم على مدار 20 عاماً، فكان يلتقط النفايات ويجمع الخردة متواصلاً مع محيطه بالإيماءات ولغة الإشارة، وطيلة هذه المدة، لم يتواصل مطلقاً مع عائلته.

وبدأت خيوط الماضي تتكشف، حين اعتقلته الشرطة بسبب شجاره مع بعض السكان المحليين، ورغم إطلاق سراحه، إلا أنه بقي تحت المراقبة، لينتهي الأمر باكتشاف حقيقته.

فبعد مقارنة صوره مع قاعدة البيانات لدى الشرطة، تبين أنه نفس القاتل الهارب، وبعد القبض عليه انهار واعترف بكل شيء، والمفاجأة الأكبر كانت تصريحه للشرطة بأنه «شعر بالارتياح لأنه كاد أن ينسى الكلام ويشعر بالجنون بعد 20 عاماً من الصمت».