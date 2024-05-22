هبوط طائرة يحصد سرباً من طيور النحام

المصدر: (مومباي - أ ف ب)

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تسببت طائرة ركاب في نفوق العشرات من طيور النحام الوردي مساء الاثنين أثناء مرحلة الهبوط باتجاه مومباي، العاصمة المالية للهند، حيث هبطت بسلام، وفق ما ذكرت معلومات صحافية وناشطون في مجال الحياة البرية أمس.

وقُتل ما لا يقل عن 36 من هذه الطيور المهاجرة الكبيرة، بحسب صحيفة «هندوستان تايمز»، لكن يُرجَّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفق تقديرات ناشطين بيئيين.

وقال بي إن كومار من مؤسسة «ناتكونكت فاونديشن» البيئية لصحيفة «تايمز أوف إنديا» اليومية «كانت المنطقة مليئة ببقايا الطيور». وأضاف «أجزاء من أجنحة ومناقير وأرجل مكسورة كانت متناثرة على مساحة كبيرة». وقال باوان شارما من جمعية «ريسكينك» المعنية بالحفاظ على الحياة البرية، ومقرها مومباي: «هذه أول مرة يتأثر فيها هذا العدد الكبير من طيور النحام بهذه الطريقة».