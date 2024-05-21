سلطنة عُمان تشهد ظهور السحابة الأسطوانية

المصدر: البيان

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في ظاهرة نادرة شهدت سماء محافظة الوسطى في سلطنة عمان ظهور ما يعرف بالسحابة الأسطوانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم "الثلاثاء"، ظهور هذه السحابة على شكل دوامة أفقية طويلة، ما أثار الدهشة والاستغراب بسبب شكلها غير المألوف.

ويذكر أن السحابة الأسطوانية هي نوع منخفض وأفقي أنبوبي نادر نسبيا من السحابة القوسية، تظهر السحب الملتفة عادة وكأنها "تتدحرج" حول محور أفقي، وهي موجة منفردة تسمى سوليتون، وتتميز بالتحرك دون تغيير في السرعة أو الشكل، ويعود هذا التدحرج إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.

ومن أحد الأسباب الرئيسية لهذا النوع من السحاب الذي يظهر عادة في الصباح هو الدوران المتوسط النطاق المرتبط بنسيم البحر الذي يتطور ليعطي السحابة الأسطوانية.