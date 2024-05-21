وفاة شخص وإصابة آخرين جراء اضطرابات شديدة على رحلة للسنغافورية

المصدر: البيان

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توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتمّ تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء.

ودونت الخطوط الجوية السنغافورية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: " واجهت رحلة الخطوط الجوية السنغافورية #SQ321، التي تعمل من لندن (هيثرو) إلى سنغافورة في 20 مايو 2024، اضطرابات شديدة في الطريق. تحولت الطائرة إلى بانكوك وهبطت في الساعة 1545 ساعة بالتوقيت المحلي في 21 مايو 2024.

وقالت الشركة: يمكننا التأكد من وجود إصابات وحالة وفاة واحدة على متن طائرة بوينج 777-300ER. كان هناك ما مجموعه 211 راكبًا و18 طاقمًا على متن الطائرة.. الخطوط الجوية السنغافورية تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، أولويتنا هي تقديم كل المساعدات الممكنة لجميع الركاب والطاقم على متن الطائرة. نحن نعمل مع السلطات المحلية في تايلاند لتقديم المساعدة الطبية اللازمة، ونرسل فريقًا إلى بانكوك لتقديم أي مساعدة إضافية مطلوبة، سنقدم تحديثات منتظمة على حساباتنا على الفيسبوك و X".