«تجربة جنونية» لفرنسي يسافر إلى الفضاء لبضع دقائق

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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سافر أول من أمس رجل أعمال فرنسي إلى الفضاء لبضع دقائق على متن صاروخ من تصنيع شركة «بلو أوريجن» الأمريكية، في رحلة وصفها بأنها «تجربة جنونية» تتيح «منظراً يحبس الأنفاس» للأرض. وانطلق سيلفان شيرون على متن صاروخ مسمى «نيو شيبرد» من غرب تكساس. وكان يرافقه في الرحلة خمسة ركاب آخرين.

وهذه أول رحلة مأهولة لـ«بلو أوريجن» منذ عامين تقريباً. وقال سيلفان شيرون (52 عاماً) بعد ساعات قليلة من الرحلة «إذا ضربتم كل ما تتخيلونه بمئة، ستبقون بعيدين جداً عن الواقع»، مضيفاً «أشعر وكأنني لا أزال في الفضاء».

وانطلق صاروخ «نيو شيبرد» عمودياً قبل أن تنفصل الكبسولة الموجودة على رأسه خلال الطيران لتصل إلى الفضاء. ثم عادت إلى الأرض وهبطت في صحراء تكساس بعد أقل من عشر دقائق على إطلاقها. وأكّد شيرون أنّ الإقلاع «كان أقوى جزء في التجربة».