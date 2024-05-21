حيوانات السرقاط تستخدم لغة سرية للتواصل!

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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وجد باحثون من جامعة «كونستانز»، ومعهد «ماكس بلانك» لسلوك الحيوان، أن حيوانات السرقاط تستخدم نوعين متميزين من النداءات الصوتية للبقاء على اتصال مع مجموعتهم.

وبحسب البحث المنشور في مجلة «فيلوسوفيكال ترانس أكشن»، تعيش حيوانات السرقاط في مجموعات، وتتحرك باستمرار، وأثناء تحركها، فإنها تصدر أصواتاً مستمرة.

وقام الباحثون بفك تشفير صوتين محددين: «النداء القريب» و«النغمة القصيرة».

ويخدم هذان النوعان من المكالمات أغراضاً مختلفة، تستخدم المكالمات القريبة للتواصل المباشر بين حيوانات السرقاط، بينما تبث الملاحظات القصيرة المعلومات إلى المجموعة بكاملها.

جدير بالذكر، أن حيوان السرقاط ينتمي إلى فصيلة السموريات (اللواحم). وتعيش هذه الحيوانات ضمن مجموعات يصل عددها إلى 30، في السهول الممتدة القاحلة. وتعد صحراء كالهاري في أفريقيا الجنوبية الموطن الأصلي لهذه الحيوانات. كما أنها توجد، أيضاً، في بتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق.