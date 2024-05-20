علامات على وجود حضارة خارج كوكب الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت مجموعة من علماء الفلك السويديين والهنود والأمريكيين، إن 7 نجوم في الفضاء الكوني تحتوي على مجالات دايسون التي تشير إلى وجود حضارات خارج كوكب الأرض، حسب «روسيا اليوم».

وجاء في مقال لمجلة «MNRAS» البريطانية، إن العلماء قاموا بدراسة إشعاع النجوم الذي تم تسجيله بالتلسكوبات «Gaia» و«2MASS» و«WISE»، وتبين أن الأجسام النجمية التي تمتلك مجالات دايسون افتراضياً، تنبعث منها كمية زائدة من الأشعة تحت الحمراء التي يمكن للأجهزة الموجودة على الأرض الوصول إليها.

ومن المعروف أن مجالات دايسون لا يمكن أن تظهر إلا من خلال جهود كائنات فضائية متطورة للغاية، ولذلك فإن دراسة الإشعاع المحتمل الصادر عن هذه الأجهزة تعتبر إحدى الطرق الرئيسية للبحث عن وجود كائنات حية أخرى في الفضاء الكوني.

وأضاف المقال: «تمكنا من اكتشاف سبعة أجسام قزمة مرئية من نوع «M» تظهر انبعاثاً زائداً من أصل غير معروف وتناسب نموذجنا لمجال دايسون». وأشارت المقالة إلى أن النظريات العلمية الحالية لا تفسر الإشعاع الزائد المكتشف في النجوم، بينما يخطط العلماء لفحص هذه الأجسام بتلسكوبات أكثر قوة لاستكشاف وجود حياة هناك.