جهود لفك طلاسم لغة الفيلة

المصدر: (فيينا - د ب أ)

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أثبتت دراسة علمية أجراها فريق بحثي من جامعة فيينا بالنمسا ونشرتها الدورية العلمية «كومينيكيشين بيولوجي» أن الفيلة الأفريقية تعتمد على إشارات حركية عند تبادل التحية مع أقرانها، وأن هذه الإشارات تختلف عندما تكون هذه الفيلة على مرأى من بعضها أو لا.

وفي إطار دراسة، أجراها الباحثون على الفيلة في محمية جافوتا الطبيعية في زيمبابوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 2021، تم رصد 1014 إشارة حركية و268 تعبيراً صوتياً قامت بها الفيلة لتحية بعضها البعض.

ووجد الباحثون أن الفيلة تتبادل التحية عن طريق سلسلة من الإيماءات والأصوات مثل القعقعات عن طريق تحريك الأذن أو فردها، وأنها تقوم بإشارات أخرى عن طريق هز ذيولها أو رفعها لأعلى. وتبين من المتابعة المستمرة أن تحريك الأذن هي أكثر أنواع التحية شيوعاً بين الفيلة.